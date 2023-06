Siemens baut Asien-Geschäft aus und überprüft Mittelfristziele

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Siemens will sein florierendes Geschäft rund um Digitalisierung und Automatisierung weiter ausbauen. Der Konzern kündigte dafür am Donnerstag Investitionen in neue Fabriken und Forschung in Asien, den USA und Europa an. Damit will der Technologiekonzern sein Wachstumstempo beschleunigen. Siemens-Chef Roland Busch deutete unterdessen in einem Gespräch mit dem "Handelsblatt" an, dass der Vorstand sein 2021 festgelegtes Mittelfristziel von fünf bis sieben Prozent Wachstum pro Jahr anheben könnte. "Wir überprüfen derzeit unsere Mittelfristplanung", sagte er der Zeitung. Die Siemens-Aktie notierte am Morgen in einem leicht schwächeren Gesamtmarkt moderat im Plus. Ein Händler bezeichnete die Äußerungen zu den Wachstumsplänen als nur bedingt neu, da es schon eine Weile entsprechende Spekulationen gebe.

Der Dax-Konzern geht laut dem "Handelsblatt" in internen Planungen davon aus, dass seine Märkte in den nächsten Jahren im Schnitt um sieben Prozent wachsen. "Wir wollten Marktanteile gewinnen", sagte Busch.

Dafür soll in Singapur für 200 Millionen Euro eine Hightech-Fabrik zur Produktion von Automatisierungstechnik mit mehr als 400 Arbeitsplätzen entstehen, wie der Konzern in München mitteilte. Das Automatisierungswerk im chinesischen Chengdu wird für 140 Millionen Euro erweitert, wobei ebenfalls 400 Arbeitsplätze geschaffen werden. Darüber hinaus soll im chinesischen Shenzhen ein Forschungs- und Innovationszentrum entstehen. Weitere Investitionen in Europa und den USA sollen im Laufe des Jahres bekannt gegeben werden.