5 Gründe, warum Arbeitnehmende in Deutschland den Job wechseln / Randstad Employer Brand Research (FOTO)

Eschborn (ots) - In Zeiten des Fachkräftemangels ist es für Unternehmen in

Deutschland besonders wichtig, ihre Beschäftigten zu halten - dennoch hat ein

Drittel der Arbeitnehmer:innen den Job gewechselt oder plant das. Die aktuelle

Randstad Employer Brand Research (https://www.randstad.de/hr-portal/employer-bra

nding/employer-brand-research/laenderbericht/) (REBR) zeigt auf, warum

Arbeitnehmende ihren Arbeitgebern den Rücken kehren - und was diese tun müssen,

um für ihre Beschäftigten attraktiv zu bleiben.



13 Prozent der deutschen Arbeitnehmer:innen haben in den vergangenen sechs

Monaten ihren Arbeitgeber verlassen - und weitere 18 Prozent planen, dies in den

kommenden sechs Monaten zu tun. Das ergab eine aktuelle Befragung im Rahmen der

Studie Randstad Employer Brand Research, die Anfang des Jahres unter mehr als

3.800 Beschäftigten durchgeführt wurde.