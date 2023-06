HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft ENERGIEKONTOR AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Energiekontor auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Analyst Simon Jouck rechnet mit starken Zahlen für das erste Halbjahr und setzte das Papier des Wind- und Solarparkentwickler auf die "Alpha Liste" von Hauck Aufhäuser Investment Banking. Seit dem Kursanstieg nach den sehr starken Zahlen für 2022 habe die Aktie inzwischen wieder etwa zehn Prozent eingebüßt, was nicht gerechtfertigt sei, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2023 / 08:42 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2023 / 08:43 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Energiekontor Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 70,90EUR gehandelt.



