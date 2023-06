Das SDG-fokussierte Designwettbewerb-Programm von BE OPEN auf der World Climate Industry EXPO 2023

LONDON, 15. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die WCE fand Ende Mai auf der BEXCO in Busan statt und bot den perfekten Rahmen, um koreanischen und internationalen Unternehmen, die im Klima- und Energiesektor tätig sind, sowie Regierungsvertretern, Vertretern internationaler Organisationen und Fachleuten aus dem Bereich der Wissenschaft das auf die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN (SDGs) ausgerichtete Programm von BE OPEN und insbesondere den laufenden studentischen Designwettbewerb Better Energy by Design vorzustellen, der das SDG 7 der Vereinten Nationen in den Mittelpunkt stellt: Erschwingliche und saubere Energie.

Die WCE dauerte drei Tage und befasste sich mit dem Thema "Überwindung der Klimakrise in Richtung nachhaltigem Wohlstand". Die umfangreiche Veranstaltung, die sich dem Thema Klima und Energie widmet, wurde eng mit dem Thema der Weltausstellung 2030 in Busan in Verbindung gebracht: "Unsere Welt verändern, in eine bessere Zukunft navigieren".