Rivian: Ist das der Genickbruch für die Aktie?

Die Rivian-Aktie verlässt mit Wirkung vom 20. Juni den Nasdaq 100 und wird durch die Aktie von ON Semiconductor ersetzt. Das berichtet Dow Jones Newswires. Die Kriterien für die Aufnahme in den Index basieren in erster Linie auf der Marktkapitalisierung. So muss die Marktgewichtung mindestens 0,1 Prozent des gesamten Nasdaq 100 Index ausmachen. Zudem muss das Unternehmen bereits zwei Jahre im Nasdaq Composite gelistet sein und einen Tagesumsatz von 200.000 Aktien aufweisen.

Die Marktkapitalisierung von Rivian ist seit Anfang 2022 um 66 Prozent auf etwa 14 Milliarden US-Dollar gesunken. Die Marktkapitalisierung von ON Semi ist im gleichen Zeitraum um etwa 50 Prozent auf etwa 40 Milliarden US-Dollar gestiegen.