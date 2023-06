E-Mobilität Nissan optimiert die Entwicklung seiner Automotive-Software mithilfe der Plattform Aras Innovator / Ressourceneffiziente Lösung sorgt für mehr Qualität und verkürzt die Entwicklungszeiten

München (ots) - Um das Komplexitätsmanagement der in seinen Fahrzeugen

eingesetzten Softwarevarianten zu optimieren, setzt der Automobilhersteller

Nissan ab sofort auf die PLM-Lösung Aras Innovator, die leistungsfähigste

Low-Code-Plattform für Anwendungen zur Entwicklung, Konstruktion und zum Betrieb

komplexer Produkte. Hintergrund dieser Entscheidung sind Nissans Pläne, die

Fertigung von Elektroautos entsprechend der steigenden Kundennachfrage

auszuweiten.



Die Elektrifizierung der Fahrzeuge bringt zwar erhebliche Vorteile mit sich,

stellt aber gleichzeitig auch neue Anforderungen an das Konfigurationsmanagement

der in den Autos benötigten Softwarefunktionen. So wächst mit dem steigenden

Elektrifizierungsgrad bei Nissan auch die Menge des dazugehörigen Quellcodes,

der mittlerweile auf mehr als 100 Millionen Zeilen pro Fahrzeug angewachsen ist.