Cannamedical Pharma als Hauptsponsor auf Cannabis-Leitmesse "Mary Jane" vertreten / Paneldiskussion mit Branchenexperten, Cannabis-Sommelier und Fachberatung durch Cannabis-Apotheker Alexander Daske (FOTO)

Köln/Berlin (ots) - Die Cannamedical Pharma wird auch in diesem Jahr auf der

"Mary Jane" vertreten sein und sich als Hauptsponsor den vorhergesagten 30.000

Besucher:innen in Berlin präsentieren. Die Messe findet vom 23.-25. Juni statt

und gilt als eine der wichtigsten Veranstaltungen für die Hanf- und

Cannabiskultur in Europa. Am Messestand des Unternehmens können Interessierte

u.a. mit dem Cannabis-Apotheker Alexander Daske und dem neu eingestellten

Cannabis-Sommelier, über dessen Suche international berichtet (https://www.thesu

n.co.uk/news/21363074/best-job-in-world-weed-cannabis-germany-professional/)

wurde, ins Gespräch kommen.



Trends, Marktentwicklung und Legalisierung