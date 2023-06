Großes Kino Die Porsche-Saga

Salzburg (ots) - Vor 75 Jahren wurde der erste Porsche-Sportwagen (Typ 356) in

Österreich zugelassen. Das SN-Mediaservice lieferte mit einem Film und Magazin

einen glanzvollen Beitrag zum Jubiläum.



Knapp 200 illustre Gäste, darunter Wolfgang Porsche, Hans-Peter Porsche und

Ernst Piëch, erlebten am 1. Juni im Das Kino in Salzburg die Film-Dokumentation

"The Sound of Porsche". Die Premiere war ein großer Erfolg. Der Film wurde vom

SN-Mediaservice in Koproduktion mit NEMADA Filmproduktion (David Neumayr) unter

der Leitung von Christian Strasser produziert, der auch Buch und Regie

verantwortete. Er zeigt erstmals die starke Verbindung zwischen einer der

wertvollsten Automarken der Welt und Salzburg bzw. die Kombination von

"schwäbischem Erfindergeist mit österreichischem Charme". Salzburg ist

"Porsche-Land", das war auch an diesem Abend spürbar.