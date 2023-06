Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse des Angebots und der Preise vonKaufimmobilien mit und ohne Wärmepumpe zeigt:- Häuser und Wohnungen mit Wärmepumpe sind derzeit noch rar: 9,9 Prozent der2023 inserierten Immobilien haben eine Wärmepumpe- Tendenz aber klar steigend: Seit 2017 hat sich der Anteil an Wärmepumpen amGesamtangebot mehr als verdoppelt- Gefragte Immobilien: Wohnungen mit Wärmepumpe kosten im Mittel bis zu 17Prozent mehr als mit Ölheizung, Häuser bis zu 13 ProzentWärmepumpen gelten als energieeffizient und Heizanlagen der Zukunft. Sie sinddaher auch zentraler Bestandteil des neuen Gebäudeenergiegesetzes. Die Mehrheitder Immobilien hierzulande ist aber noch mit Öl- und Gasheizungen ausgestattet.Häuser und Wohnungen mit modernen und zukunftsfähigen Wärmepumpen sind daher beiImmobilienkäufern begehrt. Das sorgt für kräftige Preisaufschläge: Eine Wohnungmit Wärmepumpe kostet im Mittel bis zu 17 Prozent mehr als eine vergleichbareImmobilie, die mit Öl beheizt wird. Das zeigt eine immowelt Analyse derAngebotspreise von Wohnungen und Häusern in Städten mit mehr als 50.000Einwohnern seit Januar 2020. Die gute Nachricht für Kaufinteressenten: DerAnteil an Immobilien mit Wärmepumpe steigt seit Jahren beständig. Insbesondereseit der Energiekrise 2022 hat sich der Zuwachs deutlich beschleunigt. DerPreisaufschlag für Wärmepumpen dürfte somit perspektivisch abnehmen."Die Turbulenzen des Erdgaspreises im letzten Jahr und die derzeit tobendeDebatte um das Gebäudeenergiegesetz haben den Markt für Wohnimmobiliennachhaltig verändert", sagt Felix Kusch, immowelt Country Managing Director."Die Art der Heizung ist nun ein zentrales Merkmal einer Immobilie.Kaufinteressenten fürchten hohe Neben- oder Folgekosten für den Tausch bei indie Jahre gekommenen Heizanlagen."Noch knappes Angebot: Nur 6,7 Prozent der seit 2017 angebotenen Immobilien habeneine Wärmepumpe - Tendenz aber klar steigendImmobilienangebote mit Wärmepumpen sind noch eher selten. Nur 6,7 Prozent derseit 2017 auf immowelt angebotenen Wohnungen oder Häuser verfügten lautInseratsangabe über eine Wärmepumpe. In 16,5 Prozent der Fälle wurde Heizölverfeuert und der Löwenanteil von 44,1 Prozent setzte auf Erdgas.Diese Verteilung deckt sich mit den Angaben des Statistischen Bundesamtes(Destatis) (https://www.statistikportal.de/de/heizen) : Laut Mikrozenus 2018wurden hierzulande 52,1 Prozent der Wohngebäude im Bestand mit Gas geheizt, 23,5Prozent mit Öl. Brennöfen mit fossilen Energieträgern sind also weiterhin in derMehrheit. Der Trend geht aber ganz klar zur Wärmepumpe, wie die Veränderung desAngebots auf immowelt zeigt: Betrug der Anteil an Kaufinseraten mit Wärmepumpen