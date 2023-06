Bundesverdienstkreuz für BNW-Geschäftsführerin Dr. Katharina Reuter - persönliche Ehre und Erfolgsstory für Nachhaltigkeit (FOTO)

Berlin (ots) - Dr. Katharina Reuter, Geschäftsführerin des Bundesverbands

Nachhaltige Wirtschaft (BNW) e.V., ist gestern für ihr jahrzehntelanges Wirken

im Bereich der nachhaltigen Wirtschaft und ihren großen Einsatz für das

Gemeinwohl mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Die

Berliner Bürgermeisterin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe,

Franziska Giffey, überreichte den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland

im Auftrag des Bundespräsidenten Dr. Frank-Walter Steinmeier.



"Dr. Katharina Reuter gehört heute zu den wichtigsten Vorreiterinnen für die

Förderung einer ökologischen und nachhaltigen Wirtschaft" würdigte die Berliner

Bürgermeisterin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe das Wirken

von Dr. Katharina Reuter. "Sie ist eine Vordenkerin, die Ziele und Ansprüche in

praktisches Handeln übersetzt und damit sehr konkrete Beiträge im Kampf gegen

die Klimakrise leistet. Für die Politik ist sie bei der Bewältigung dieser

Jahrhunderaufgabe deshalb eine wichtige Partnerin. Sie stellt ihre Expertise und

ihre Leidenschaft in den Dienst der Gesellschaft und ist dabei Inspiration für

ihre Mitmenschen und künftige Generationen", so Senatorin Giffey in ihrer

Laudatio.