Desert Gold begrüßt Herrn Doug Engdahl in seinem Board of Directors

Surrey, British Columbia, 15. Juni 2023 / IRW-Press / - Desert Gold Ventures Inc. (das „Unternehmen“) (TSX.V: DAU, FWB: QXR2, OTCQB: DAUGF) freut sich, die Aufnahme von Herrn Doug Engdahl in das Board of Directors des Unternehmens bekannt zu geben.

Herr Engdahl ist ausgebildeter Geologe und President & CEO der Axiom Group. Er hat sein Bachelorstudium (B.Sc.) in Geowissenschaften an der University of Saskatchewan abgeschlossen und an der University of Alberta den Geostatistik-Lehrgang ‚Citation Program in Applied Geostatistics‘ (CPAG) bei Clayton Deutsch absolviert. Als Experte für Geowissenschaften ist er Mitglied der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan (APEGS) und der Engineers & Geoscientists British Columbia.

Herr Engdahl war über 20 Jahre lang in leitender Funktion in diversen Unternehmen tätig und kann mehr als 15 Jahre geologische Erfahrung sowohl bei Startups als auch bei etablierten Großunternehmen des Explorations- und Bergbausektors in Nordamerika und Afrika vorweisen. Seine umfangreichen Erfahrungen im Bereich der Mineralexploration konzentrieren sich vor allem auf die Datenerfassung und -auswertung, die Bohrzielgenerierung und die Leitung von Bohrprogrammen sowie die Modellierung von Ressourcen und Minen mit Schwerpunkt auf Strukturgeologie und Ressourcenberechnungen. Darüber hinaus ist er ein zertifiziertes und praktizierendes Mitglied des ‚Saskatchewan Mine Rescue Program‘. Abseits seiner geologischen Laufbahn ist er seit 7 Jahren als ‚Gold Seal Volunteer Firefighter‘ (freiwilliger Feuerwehrmann mit Goldsiegel) und Ersthelfer beim Warman Fire Department tätig.

Jared Scharf, der CEO von Desert Gold, meint dazu: „Wir freuen uns sehr, Herrn Engdahl als unabhängigen Director in unserem Board begrüßen zu dürfen. Doug ist mit seinem technischen Knowhow, seiner Praxiserfahrung in Afrika und seinen beachtlichen Kenntnissen des Kapitalmarkts für die fachliche Zusammensetzung unseres Boards eine willkommene Bereicherung. Ich freue mich schon sehr darauf, gemeinsam mit Herrn Engdahl an der weiteren Erschließung unseres SMSZ-Projekts (Senegal Mali Shear Zone Project) zu arbeiten.“