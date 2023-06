Innsbruck (ots) - feratel bringt die Tourismusbranche mit der vollständigen

Digitalisierung des Meldungsprozesses neuerlich einen Schritt voran.



Die Digitalisierung hat den Tourismus nachhaltig verändert. Ob

Onlinebuchungstechnologie für Destinationen und Vermieter, Schnittstellen zu

Buchungsportalen, digitale Gästekarte, digitaler Urlaubsbegleiter, Experience

Shop, One-Stop-Shop oder die digitale Gästemeldung: feratel konzentriert sich

bei sämtlichen Lösungen und Produkten auf die vollständige Digitalisierung.





So umfasst der digitale Meldeprozess zahlreiche Komponenten, die weit über dieOnline Übermittlung der Daten aus Hotelprogrammen und die Online Meldung durchBetriebe selbst hinausgehen. Der Gast kann z.B. selbst mittels Online- undPre-Check-in die Anmeldung vornehmen und seine Meldung gleich digitalunterschreiben. Es erfolgt eine automatische Ausstellung der digitalenGästekarte am Handy und die Integration der Services in digitaleUrlaubsbegleiter Apps. Die Gemeinden und TVBs profitieren von derEntbürokratisierung durch die automatisierte Übermittlung der Meldedaten inkl.Abrechnung und der integrierten Schnittstelle zu Statistik Austria. "Papier wargestern, digital ist heute" , bringt es feratel CEO Markus Schröcksnadel auf denPunkt.Serfaus-Fiss-Ladis: 98% der Gästemeldungen bereits digital!Josef Schirgi, Geschäftsführer vom TVB Serfaus-Fiss-Ladis: "Der digitaleMeldeprozess von feratel ist wie in ganz Tirol auch seit vielen Jahren im TVBSerfaus-Fiss-Ladis bestens eingeführt und ein wesentlicher Bestandteil unsererServices. Mit einer Digitalisierungsrate von 98,3% konnte der Papieranteilbereits auf ein Minimum reduziert werden. Immer mehr Gäste (derzeit 20,7% allerAnkünfte) nutzen zudem die Online Erfassung Ihrer Meldedaten mit digitalerSignatur und entlasten so nicht nur unsere Gastgeber, sondern geben ihnen aufdiesem Weg auch zusätzliche Informationen wie Anreiseart oder Zustimmung zuWerbezwecken bekannt. Weitere 68% der Meldungen erfolgen live und direkt perSchnittstelle aus den jeweiligen Hotelprogrammen. Die restlichen Meldungenwerden durch Betriebe über den feratel WebClient digital übermittelt. Mit derMeldung verknüpft ist die Ausstellung der Gästekarte mit integriertenSkidata-Bergbahn Tickets. Die automatisierte Berechnung und Vorschreibung derOrtstaxe inkl. Bankeinzug erleichtern zudem die administrative Abwicklung undgeben unseren Mitarbeitern damit mehr Spielraum zur Betreuung unserer Gäste."Die feratel-Lösung umfasst Funktionen wie die 100%- digitale Abwicklung mitOnline Check in inkl. Reisepass-Scan und digitaler Signatur, die Aktivierung vonGästekarten / Liftkarten (z.B. über Skidata Schnittstelle) über integrierte