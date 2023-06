CUBONIC und TTTech Auto schließen eine strategische Partnerschaft für die Entwicklung und Integration der eLCV-Vehicle Control Unit (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Pulheim (ots) -- CUBONIC und TTTech Auto vereinbaren eine strategische Partnerschaft zurEntwicklung und Integration des Fahrzeugsteuergerätes, des sogenannten VehicleControl Units, für die elektrischen PeopleMover und CargoMover Nutzfahrzeugevon CUBONIC.- Die Expertise von TTTech Auto in der Entwicklung und Produktion von sicherenSoftware- und Hardware-Plattformen für automatisiertes Fahren wird CUBONIC beider Entwicklung seiner Last-Mile-Transportlösungen voranbringen.- "Zusammen mit TTTech Auto wollen wir die Entwicklung unserer PeopleMover- undCargoMover-Prototypen voranbringen und damit eine grundlegende Veränderung desTransports von Personen und Gütern auf der letzten Meile einleiten",kommentiert Günter Butschek, CEO von CUBONIC.CUBONIC, ein Pionier auf dem Gebiet nachhaltiger, individualisierbarer Lösungenfür automatisierte und autonome elektrische leichte Nutzfahrzeuge (eLCV), undTTTech Auto, ein Lösungsanbieter für die Herausforderungen zukünftigerFahrzeuggenerationen, der sich auf Sicherheits-Software- undHardware-Plattformen für automatisiertes Fahren und darüber hinausspezialisiert, sind eine strategische Partnerschaft zur Entwicklung undIntegration einer Fahrzeugsteuerungseinheit (Vehicle Control Unit, VCU) für dieCUBONIC PeopleMover- und CargoMover-eLCV-Prototypen eingegangen. Im Rahmen derPartnerschaft wird TTTech Auto die Verantwortung für die Konfiguration,Entwicklung, Integration sowie die Tests der VCU in der CUBONICPrototyp-Fahrzeugarchitektur übernehmen.TTTech Auto ist ein globales Unternehmen mit umfassender Erfahrung bei derUnterstützung von OEMs und Tier-1-Zulieferern. TTTech Auto wird CUBONIC dabeihelfen, die Entwicklung seiner einzigartigen PeopleMover- undCargoMover-Lösungen voranzutreiben und somit die 'Customer Journey' zumautomatisierten Fahren auf der Grundlage eines plattformzentrierten Ansatzes zuoptimieren.CUBONIC entwickelt hoch individualisierbare elektrische LCV-Lösungen, dieautomatisiertes und autonomes Fahren, nahtlose Konnektivität mit den Ökosystemenseiner Kunden sowie verbesserte Produktivität und Rentabilität bieten. CUBONICsKunden werden dabei von Anfang an in die Konzeption der modularenFahrzeugarchitektur eingebunden, was ihnen eine breite Palette anAnwendungsmöglichkeiten für CUBONICs PeopleMover- und CargoMover-Fahrzeugeermöglicht.Um die Entwicklung von CUBONICs PeopleMover- und CargoMover-eLCV-Lösungen zuunterstützen, wird TTTech Auto sein Know-how in der Entwicklung und Produktionvon Technologielösungen sowie Sicherheits-Software- und Hardware-Plattformen fürautomatisiertes Fahren einbringen. TTTech Autos Technologie- und