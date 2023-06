Berlin Cures begrüsst Oliver von Stein als neuen CEO für die nächste Phase von Innovation und Wachstum / Phase II Studie mit BC 007 in der Indikation Long COVID beginnt im Juni (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - 1. Juni 2023 - Berlin Cures, ein auf die Neutralisierung vonfunktionellen Autoantikörpern (fAAKs) spezialisiertes Biotechnologieunternehmen,freut sich, die Ernennung von Dr. Oliver von Stein zum neuen Chief ExecutiveOfficer (CEO) bekannt zu geben. Dr. Oliver von Stein tritt seine neue Stelle mitsofortiger Wirkung an und wird eng mit dem Mitbegründer von Berlin Cures, Dr.Johannes Müller, zusammenarbeiten. Dr. Müller gibt seine Position als CEO aufund wird als neuer Chief Science Officer (CSO) die Forschungsaktivitäten desUnternehmens vorantreiben. Dr. Müller, ein erfahrener Mediziner, Forscher undInnovator, war maßgeblich an der Entwicklung von BC 007 beteiligt."Wir freuen uns, Dr. Oliver von Stein als neuen CEO zu begrüßen. Er wird dienächste Innovations- und Wachstumsphase von Berlin Cures vorantreiben", sagteRainer Böhm, Vorsitzender des Aufsichtsrats . "Unser Ziel ist es, weltweitführend in der Neutralisierung von funktionellen Autoantikörpern (fAAKs) zuwerden. Nach mehr als zwei Jahrzehnten unermüdlichen Engagements in derErforschung funktioneller Autoantikörper ist es uns gelungen, eineBiotechnologie zu identifizieren, die fAAKs effektiv neutralisieren kann. Unsereumfangreichen Forschungsergebnisse deuten darauf hin, daß diesePlattformtechnologie ein immenses Potenzial besitzt, eine Reihe von mit fAAKs inVerbindung stehenden Krankheiten deutlich zu lindern oder sogar zu heilen,darunter das Long COVID-Syndrom (LCS), Herzinsuffizienz und weitere. Durch dieBekämpfung der Ursache an der Wurzel wird Berlin Cures zu einem derPionierunternehmen, die sich diesem kritischen Thema widmen."Berlin Cures hat die behördlichen Genehmigungen für den Start einer europäischenmultizentrischen klinischen Phase-II-Studie in der Indikation Long COVID mit demMolekül BC 007 erhalten und wird die Studie im Juni dieses Jahres beginnen. Mitdiesem wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von BC 007 wird Berlin Cures inder Lage sein, klinisch aussagekräftige und belastbare Ergebnisse zurWirksamkeit und Verträglichkeit von BC 007 bei Patienten mit Long COVID zuerhalten. Erste Ergebnisse werden Anfang 2024 erwartet.Dr. Oliver von Stein sagte : "Ich fühle mich sehr geehrt, dem geschätzten Teamvon Berlin Cures zu diesem entscheidenden Zeitpunkt beizutreten. Mit dem Startder Phase-II-Studie mit BC 007 gegen Long COVID tritt das Unternehmen in eineneue Wachstumsphase ein. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, wichtigeMeilensteine in unserer Mission zu erreichen und Millionen Patienten mitfAAK-assoziierten Krankheiten Linderung und Heilung zu bringen."Dr. von Stein, der Gründer von InDex Pharmaceuticals, bringt eine umfassende