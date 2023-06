"Mit dem neuen Assistent positioniert sich die emma Multi-Cloud-Management-Plattform als Vorreiter im Bereich der Virtualisierung. Indem sie die Erstellung virtueller Instanzen so einfach wie ABC macht, ermöglicht die Plattform Unternehmen, das volle Potenzial der Virtualisierungstechnologie auszuschöpfen, den Betrieb zu skalieren, die Ressourcennutzung zu optimieren und eine größere Agilität in der heutigen dynamischen Geschäftslandschaft zu erreichen", sagt Dmitry Panenkov, Gründer und CEO von emma.

Darüber hinaus nutzt der eingebettete Assistent die Leistungsfähigkeit der Automatisierung und ermöglicht so schnelle Bereitstellungen in verschiedenen Cloud-Umgebungen. Es macht manuelle Konfigurationen überflüssig, reduziert menschliche Fehler und steigert die Gesamteffizienz.

Benutzer können eine Reihe von Optionen verwenden, um virtuelle Instanzen zu konfigurieren, die auf spezifische Anforderungen zugeschnitten sind, indem sie einfach Betriebssysteme auswählen, Ressourcen zuweisen und Netzwerkparameter definieren, was den Bereitstellungsprozess zum Kinderspiel macht.

Der rasante technologische Fortschritt hat die Art und Weise, wie Unternehmen ihre IT-Infrastruktur verwalten, verändert. Zu den revolutionären Innovationen gehört die Virtualisierung, die es Unternehmen ermöglicht, Ressourcen effizient zu nutzen, die Flexibilität zu erhöhen und den Betrieb zu rationalisieren. In diesem Zusammenhang hat der neue Assistent in der emma - Enterprise Multi-Cloud Management Application – Plattform einen bahnbrechenden Ansatz zur mühelosen Erstellung virtueller Instanzen hervorgebracht.

Neuer integrierter Assistent in der Multi-Cloud-Management-Plattform emma

EMMA - So wird die Virtualisierung so einfach wie das ABC

