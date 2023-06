Wie sich schon im Chartcheck vom Mai abzeichnete, konnte die violette Abwärtstrendlinie im Chart von American West Metals (ASX: AW1; FRA: R84) nun signifikant überwunden werden und mit hohen Umsätzen wurde sogar der blaue Aufwärtstrendkanal aufwärts verlassen. Nach oben bleiben weiterhin die runde Marke von 0,10 kanadischen Dollar und die in diesem Bereich verlaufende 200 Tage Linie im Blick. Danach könnte die Zone zwischen 0,12 und 0,13 CAD (graue Linien, die seit letztem Sommer mehrfach als Unterstützung bzw. als Widerstand fungierten) angepeilt werden.

Die 100 Tage Linie fällt weiterhin, das ist negativ zu werten. Dagegen hat die 200 Tage Linie erfreulicherweise ihren Abwärtstrend beendet und verläuft seit einigen Tagen seitwärts (violettes Karo).

Der MACD Indikator generierte kürzlich ein charttechnisches Kaufsignal (die blaue Linie kreuzt die rote Linie aufwärts) und auch der Trendbestätiger konnte an der neutralen 100 wieder nach oben abdrehen und bleibt somit weiterhin positiv. Der Money Flow Index (umsatzgewichtete relative Stärke RSI) nähert sich, bedingt durch den deutlichen Anstieg in Kombination mit den hohen Umsätzen, wieder der Marke von 80 an, ab der dieser Indikator als überkauft gilt. Der Overbought/ Oversold Indikator konnte zwei Mal an der Marke von 2,0 nach unten abdrehen und vermied somit knapp den überkauft-Status.



Quelle: Comdirect

