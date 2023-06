Bildungsstudie Mehr MINT-Studierende braucht das Land

Berlin (ots) - Die Hochschulen in Deutschland spielen bereits heute eine

wichtige Rolle für den Strukturwandel. Damit die Herausforderungen von

Demografie, Digitalisierung und Klimaschutz gemeistert werden können, muss aber

der Fachkräftemangel spürbar reduziert und die Anzahl der inländischen

Patentanmeldungen und Firmengründungen signifikant gesteigert werden.



Wenn die Politik bestimmte Rahmenbedingungen in der Hochschulpolitik ändert,

kann Deutschland bis 2030 wieder einer der weltweit attraktivsten Lern- und

Arbeitsorte werden. Die Bildungsexpertinnen und -experten des Instituts der

deutschen Wirtschaft (IW) haben in einer Studie für die Initiative Neue Soziale

Marktwirtschaft (INSM) aufgezeigt, welchen Beitrag zur Standortsicherung die

deutschen Hochschulen heute leisten. Deutsche Hochschulen bilden MINT-Experten

aus und stärken die qualifizierte Zuwanderung, sie forschen und kooperieren

dabei mit Unternehmen. Im internationalen Vergleich erreicht Deutschland dabei

eine Platzierung im Mittelfeld, in anderen Ländern tragen Hochschulen noch

stärker zur Fachkräftesicherung und Innovationskraft bei. Um in Zukunft die

Potenziale von Hochschulen im gesellschaftlichen Transformationsprozess besser

auszuschöpfen, geben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des IW klare

Handlungsempfehlungen: