Anlagen für die Batterieproduktion - Made in Europe (FOTO)

Freiberg am Neckar (ots) - Elektromobilität, Elektrifizierung und grüne

Transformation lassen den Bedarf nach Batteriespeichern rasant steigen.

Insbesondere in der Automobilindustrie wird eine stark steigende Nachfrage

erwartet. Europa will seine Produktionskapazitäten für die Batteriefertigung

daher in den kommenden Jahren massiv ausbauen. Als führender Anbieter von

Montage- und Prüfanlagen verfügt das in Freiberg (Neckar) beheimatete

Unternehmen Teamtechnik über langjährige Erfahrung in der Batterieproduktion.



Teamtechnik entwickelt und produziert Montage- und Prüfanlagen für die

Herstellung von Batteriemodulen für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Das

Portfolio setzt sich zusammen aus Systemen für das End-of-Line-Testing von

Batteriezellen, Batteriemodulen und Batteriepacks. Zudem tritt Teamtechnik als

Generalunternehmer für die Batteriemodulmontage auf. Das Anlagenkonzept basiert

auf standardisierten Plattformen und ist modular angelegt. Dadurch können

kundenspezifische Automatisierungslösungen flexibel sowie zeit- und

kosteneffizient umgesetzt werden. Das Angebot reicht von halbautomatischen

Lösungen bis zu schnell taktenden Hochleistungslinien mit einem Output von 7200

Zellen pro Stunde.