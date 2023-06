4,74 Millionen sehen 'Aktenzeichen XY... Ungelöst'

BERLIN (dpa-AFX) - "Aktenzeichen XY... Ungelöst" hat am Mittwochabend das mit Abstand größte Interesse erregt. 4,74 Millionen (21,6 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr Rudi Cernes ZDF-Fahndungsmagazin ein. "Besonders zu Herzen ging den Zuschauerinnen und Zuschauern der brutale Mord an einem Bäckerlehrling im Dezember 1990. Der 16-Jährige war nicht nach Hause gekommen, drei Tage später wurde seine Leiche gefunden", teilte das ZDF am Donnerstag mit. Vor allem zwei Hinweise könnten die Ermittlungen der Kripo vorantreiben: "Beide lenken den Fokus auf eine Person aus dem persönlichen Umfeld des Opfers."

Das Erste hatte zeitgleich die Komödie "Der Mann auf dem Baum" im Programm. Der Film mit Jan Josef Liefers und Suzan Anbeh lockte 2,75 Millionen (12,5 Prozent) an. Die RTL -Spielshow "Der Preis ist heiß" mit Harry Wijnvoord wollten 1,50 Millionen (7,0 Prozent) sehen.

Auf ZDFneo lief der Regional-Krimi "Wilsberg" mit Leonard Lansink, Oliver Korittke und Ina Paule Klink - damit verbrachten 1,08 Millionen (4,9 Prozent) den Abend. Die Sat.1-Kochshow "The Taste" holten sich 900 000 Menschen ins Haus (4,9 Prozent). Die RTLzwei-Show "Kampf der Realitystars" kam auf 820 000 Fans (3,9 Prozent).

Bei Vox war die US-Krimiserie "Bones - Die Knochenjägerin" mit Emily Deschanel und David Boreanaz zu sehen - 640 000 Männer und Frauen (3,0 Prozent) saßen dazu vor der Mattscheibe. ProSieben strahlte die Unterhaltungssendung "Die! Herz! Schlag! Show!" aus und überzeugte 400 000 Zuschauerinnen und Zuschauer (1,9 Prozent) einzuschalten./bok/DP/ngu