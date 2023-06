Hugo Boss blickt noch optimistischer in die Zukunft - Aktie verliert

METZINGEN (dpa-AFX) - Während es in der Modebranche seit Monaten knirscht, zeigt sich Hugo Boss von Inflation und Konsumflaute unbeeindruckt. Der Konzern erhöhte stattdessen am Donnerstag seine Mittelfristziele, denn seine Wachstumsstrategie geht schneller auf als gedacht. Anleger machten auf die Nachrichten hin allerdings erst einmal Kasse. Die Aktie verlor, nachdem sie in diesem Jahr bisher sehr gut gelaufen war.

Hugo Boss will bis 2025 noch mehr umsetzen als bisher geplant, auch die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern soll höher ausfallen. Statt 4 Milliarden Euro rechnet der Vorstand bis in zwei Jahren mit 5 Milliarden Euro Umsatz, wie der Konzern anlässlich eines Investorentages am Donnerstag in Metzingen mitteilte. Das bisherige Umsatzziel soll bereits in diesem Jahr erreicht werden.