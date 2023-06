Wirtschaft Dax zum Mittag tiefer im roten Bereich - EZB-Entscheidung erwartet

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag bis zum Mittag tiefer in den roten Bereich gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.220 Punkten berechnet, 0,6 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Die größten Einbußen gab es am Mittag bei den Aktien von Covestro und Siemens Energy. Entgegen dem Trend im Plus waren unter anderem Symrise. Bestimmendes Thema des Handelstags bleiben die geldpolitischen Entscheidungen von Fed und EZB. "Dabei wirkt es zumindest nach der erwarteten Zinspause in den USA so, als schmecke das servierte Gericht den Anlegern nicht mit dem ersten Löffel", kommentierte Konstantin Oldenburger von CMC Markets das Marktgeschehen.