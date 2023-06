Customcells startet Entwicklungspartnerschaft mit OneD - Industrialisierung von BEV-Batteriezellen für einen international tätigen Automotive OEM (FOTO)

Itzehoe (ots) - OneD Battery Sciences (https://onedsinanode.com/) und

Customcells (http://www.customcells.de) haben eine strategische, projektbezogene

Partnerschaft geschlossen. Die Unternehmen haben sich darauf verständigt, in

einem ersten gemeinsamen Projekt, BEV-Prototypenzellen zu optimieren, zu

fertigen und an einen weltweit tätigen Automobilhersteller zu liefern.



"Die Zusammenarbeit mit OneD ist für Customcells ein weiterer wichtiger Schritt

auf dem Weg zu einem Global Player. Maßgeschneiderte Premium-Batteriezellen sind

der Schlüssel für nachhaltige Mobilität", so Dr. Dirk Abendroth, CEO

Customcells.