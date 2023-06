Düsseldorf (ots) -



- 6 von 10 Arbeitnehmenden (63 Prozent) erwarten, dass KI ihre Produktivität

steigern wird

- KI im Einstellungsverfahren: Mehr als die Hälfte sieht Effizienzsteigerung im

Bewerbungsprozess

- Rund 67 Prozent der Recruiter*innen glauben, dass KI den Zeitraum bis zur

Einstellung verkürzen kann



Mehr als jeder zweite Deutsche (52 Prozent) ist überzeugt, dass KI-Technologie

ihre täglichen Aufgaben und Arbeitsabläufe in den nächsten fünf Jahren

revolutionieren kann. Zu dieser Erkenntnis kommt eine aktuelle Studie zum Thema

KI und Arbeitsmarkt von The Stepstone Group, einer der global führenden

Recruiting-Plattformen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Aber die 3.000 Befragten sind mit der Geschwindigkeit der Neuerungen noch nichtzufrieden: 6 von 10 Befragten (62 Prozent) sagen, dass der eigene Arbeitgebernicht genügend in Schulungs- und Entwicklungsprogramme investiert, um sie beider effektiven Nutzung von KI-Technologie zu unterstützen. Dabei bewertengleichzeitig 44 Prozent diejenigen Unternehmen als äußerst attraktiveArbeitgeber, die im Bereich der KI-Technologie und -anwendungen führend sind.Unternehmen in der Bringschuld"Unternehmen müssen vorangehen, wenn es darum geht, Verunsicherung über KIauszuräumen. Beschäftigte sollten ermutigt und befähigt werden, KI-Tools in denArbeitsalltag zu integrieren", sagt Sebastian Dettmers, CEO von The StepstoneGroup. "Wenn KI uns repetitive Tätigkeiten abnimmt, können wir uns auf dieausschließlich menschlichen Fähigkeiten konzentrieren, die in Zukunft immerwichtiger werden: Kreativität, Problemlösungskompetenz und Empathie. Darinwerden wir Menschen der künstlichen Intelligenz auch zukünftig überlegen sein."65 Prozent der Befragten glauben, dass Künstliche Intelligenz einen moderatenbis großen Einfluss auf ihren Arbeitsalltag haben wird. 63 Prozent gehen zudemdavon aus, dass sich ihre Produktivität mithilfe von KI erheblich steigern wird- und deren Einsatz nicht etwa dazu führen wird, dass ihre Arbeit irgendwannersetzt wird.Dr. Tobias Zimmermann, Arbeitsmarktexperte bei The Stepstone Group und Leiterder Studie: "Das Interesse an KI ist groß. Kein Wunder! Unternehmen, die jetztsowohl in Automatisierung als auch in ihre Mitarbeitenden und deren Fähigkeiteninvestieren, schaffen sich einen doppelten Wettbewerbsvorteil: Sie sind nichtnur technologische Vorreiter, sondern auch attraktivere Arbeitgeber. - In Zeitender Arbeiterlosigkeit ist das so wichtig wie nie zuvor."KI sorgt für schnelle Prozesse im RecruitingBezogen auf Bewerbungsprozesse kann der Einsatz von KI beispielsweise zu einer