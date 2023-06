LKW-Maut Baugewerbe begrüßt Kabinettsentschluss zur Handwerkerausnahme

Berlin (ots) - Gestern hat das Bundeskabinett das 3. Gesetz zur Änderung

mautrechtlicher Vorschriften beschlossen. Damit werden Fahrzeuge des

gewerblichen Güterkraftverkehrs ab 3,5 t in die Maut einbezogen. Ausgenommen

davon bleiben die Fahrzeuge von Handwerksbetrieben ab 3,5 bis 7,5 t.



"Richtig so!", kommentiert Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband

Deutsches Baugewerbe, das Bekenntnis des Kabinetts zur Handwerkerausnahme. "Wir

haben immer gefordert, dass die Maut-Ausweitung nicht für Handwerkerfahrzeuge

gelten darf, die Material zu Baustellen transportieren, damit es dort verbaut

werden kann. Das Kabinett hat diese Handwerkerausnahme nun bestätigt und so eine

unverhältnismäßige Mehrbelastung für die Bauwirtschaft und das gesamte Handwerk

verhindert."