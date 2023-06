Ökostrom nach aktuellem Börsenpreis LichtBlick bietet Marktpreistarif für alle Haushalte an

Hamburg (ots) - Nur das zahlen, was Energie aktuell an der Börse kostet:

Ökostrompionier LichtBlick bietet diese Lösung als erster großer

Energieversorger für alle Haushalte in Deutschland an - unabhängig vom Einbau

eines Smart Meters. Der neue Tarif "Vario" orientiert sich an den Börsenpreisen

für den jeweiligen Folgemonat und passt sich damit an die aktuelle Marktlage an.

Kund*innen profitieren so kurzfristig und schneller von fallenden Preisen. Dabei

gehen sie kein Risiko ein, da sie - zum Beispiel bei steigenden Börsenpreisen -

kurzfristig in einen klassischen Tarif mit festen Preisen wechseln können.



Dazu erklärt LichtBlick CEO Constantin Eis: "Wir glauben sehr daran, dass

Verbraucher*innen von einem börsenbasierten Preis profitieren und erkennen

bereits eine große Nachfrage nach unserem Vario-Tarif. Mit dem neuen Produkt

ermöglichen wir schon heute allen Haushalten, kurzfristig von fallenden

Strompreisen zu profitieren."