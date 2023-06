Fast jeder zweite Bundesbürger privatversichert (FOTO)

Berlin (ots) - Anlässlich der PKV-Jahrestagung 2023 erklärt der Vorsitzende des

Ähnlich erfreulich ist die Entwicklung in der Vollversicherung. Schon das fünfteJahr in Folge wechseln mehr Menschen aus der GKV in die PrivateKrankenversicherung (PKV) als umgekehrt. Im Saldo ergab sich ein Plus von 30.300Versicherten zu Gunsten der PKV (Saldo 2021: +23.300).2022 entschieden sich 146.500 Personen für einen Wechsel aus der GKV in die PKV.Umgekehrt wechselten 116.200 Personen, wobei diese Abgänge meist unfreiwilligerfolgen. So mussten tausende seit Geburt privatversicherte junge Leute beimEintritt ins Berufsleben gezwungenermaßen in die GKV wechseln. Derselbe Effektbetraf tausende Selbstständige beim Wechsel in eine Festanstellung.Die Daten zeigen: Viele Menschen wollen in die PKV wechseln. Daher ist es völligfalsch, dass einige Parteien diesen Zugang erschweren und dieVersicherungspflichtgrenze massiv erhöhen wollen. Wir brauchen nicht weniger,sondern mehr Wettbewerb zwischen GKV und PKV um die Versicherten. Das ist eineTriebfeder für Qualität und Wirtschaftlichkeit, weil damit beide Säulen desdualen Systems um eine möglichst gute und effiziente Versorgung wetteifern.Der Versichertenbestand in der PKV-Vollversicherung bleibt unter dem Strichstabil. Nach Abzug der Sterbefälle belief sich die Anzahl im vergangenen Jahrauf 8,7 Millionen. Das ist ein leichtes Minus von 0,1 Prozent.Starker Anstieg der PflegeleistungenDie Beitragseinnahmen in der Kranken- und Pflegeversicherung sind auch 2022gewachsen. Sie erhöhten sich um 3,7 Prozent auf 47,1 Milliarden Euro. Knapp 42Milliarden Euro (plus 2,4 Prozent) entfallen davon auf die Krankenversicherungsowie 5,1 Milliarden Euro (plus 15,3 Prozent) auf die PrivatePflegepflichtversicherung. Die Versicherungsleistungen stiegen 2022 um 4,7Prozent auf 33,3 Milliarden Euro. Auf die Krankenversicherung entfallen davon 31Milliarden Euro (plus 4,6 Prozent), auf die Pflegeversicherung 2,3 MilliardenEuro (plus 5,6 Prozent).Erfolgsmodell betriebliche KrankenversicherungDie betriebliche Krankenversicherung (bKV) verzeichnete auch 2022 erneut einstarkes Wachstum. Immer mehr Unternehmen in Deutschland bieten mittlerweileihren Mitarbeitern eine komplett vom Arbeitgeber gezahlte betrieblicheKrankenversicherung (bKV). Die Zahl der Beschäftigten, die von einer bKVprofitieren, stieg um 12,1 Prozent von 1,58 Millionen (2021) auf 1,77 MillionenPersonen (2022)."