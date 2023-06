Consors Finanz Studie / Mobile Ausgrenzung - Gesetzgeber und Industrie sind gefragt (FOTO)

--------------------------------------------------------------

- Verbrauch runter: Rund 60 Prozent der Deutschen wünschen sich von denHerstellerfirmen sparsamere Autos.- Kosten runter: Die Hälfte der Deutschen erwartet von der Regierung eineSpritpreisbremse.- E-Auto-Preise runter: Kaufpreis hindert sechs von zehn Deutschen am E-Auto.Mobilität gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen und viele sind auf dasAuto angewiesen. Mit den deutlich gestiegenen Kosten für das eigene Fahrzeug hatsich das Risiko einer mobilen Ausgrenzung vergrößert. Nach den Ergebnissen desAutobarometers 2023 "Cars: Whatever it takes?" von Consors Finanz BNP Paribasbefürchten über 60 Prozent der Befragten, dass sie sich in Zukunft kein Automehr leisten können. Diese Schere zwischen Arm und Reich könnte sich mit demgeplanten Verbot des Verbrennungsmotors ab 2035 weiter öffnen - je nachdem wiesich die Kaufpreise für E-Autos jetzt entwickeln. Aktuell entscheiden sichjedenfalls noch 70 Prozent weltweit und 62 Prozent in Deutschland gegen den Kaufeines Stromers, weil sie die Beträge für zu hoch halten. Aus Sicht derBürger:innen sollten hier Politik und Herstellerfirmen intervenieren, um diesersozial-gesellschaftlichen Entwicklung mit geeigneten Initiativenentgegenzusteuern.Sparsamere und kleinere Autos von Herstellerfirmen gefordertSo sieht die Mehrheit (61 Prozent Deutschland und 64 Prozent weltweit) dieHerstellerfirmen in der Pflicht, verbrauchsärmere Autos zu entwickeln, um dieKosten einzudämmen. Dass mehr kleinere und leichtere Fahrzeuge auf den Marktkommen, halten 40 Prozent der Deutschen und 32 Prozent weltweit für einbewährtes Mittel. Rund ein Viertel sieht außerdem in niedrigeren Vertriebskosteneine Möglichkeit, die Anschaffungskosten zu drücken - indem etwa derOnlineverkauf ausgeweitet wird.Preisdeckel und niedrigere Steuern vom Staat gewünschtEtwa die Hälfte der Autofahrer:innen in Deutschland als auch weltweit sieht ineiner staatlichen Spritpreisbremse ein probates Mittel, um einer mobilenAusgrenzung entgegenzuwirken. 34 beziehungsweise 38 Prozent(Deutschland/weltweit) halten zudem niedrigere Steuern auf Pkw für erforderlich.23 Prozent der Befragten sehen in einem weiteren Ausbau des öffentlichenPersonenverkehrs eine Lösung gegen steigende Autokosten.Weitere Entwicklung der E-Auto-Preise ist entscheidendAus Sicht von Bernd Brauer, Head of Mobility bei Consors Finanz BNP Paribas,