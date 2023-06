Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) -- Gut jeder fünfte Deutsche zahlt jährlich dazu- Im Durchschnitt zahlen die gesetzlich Versicherten im Jahr 1.500 Euro proPerson dazu- Über 50-jährige Menschen besonders betroffen- Vor allem Zahnbehandlungen und Hilfsmittel wie zum Beispiel Sehhilfen,Hörgeräte, Rollstühle, Rollatoren oder Gehhilfen kosten zusätzlichWer krank ist, geht zum Arzt: Für viele gesetzlich Krankenversicherte inDeutschland ist das vermutlich selbstverständlich. Aber nicht alle Behandlungenwerden von der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) übernommen. Auch nacheiner möglichen Erstattung durch die GKV bezahlen Versicherte häufig dazu. Diemeisten und auch die teuersten Zuzahlungsleistungen decken dabei wichtige undmedizinisch sinnvolle Behandlungsfelder ab. Das macht gesetzlichKrankenversicherte zu Zuzahlungs- Meistern: Im Durchschnitt kosteten diezusätzlichen Behandlungen pro Person im Jahr 2021 knapp 1.500 Euro. Betroffenwar davon im Schnitt fast jeder fünfte Versicherte (Zuzahlungsquote von 17,6Versicherten mit Leistungen pro 100 Einwohner). Das geht aus dem großenZuzahlungsreport hervor, den die Generali in Deutschland(https://www.generali.de/privatkunden) erstmals veröffentlicht. Dafür wurden dieLeistungsfälle der Kunden der Generali Deutschland Krankenversicherung (https://www.generali.de/privatkunden/gesundheit-freizeit/krankenzusatzversicherung)hinsichtlich der Kosten untersucht, die nach Erstattung durch die gesetzlicheKrankenversicherung von den Versicherten selbst zu zahlen sind.Den deutlich überwiegenden Anteil aller Extrakosten für Gesundheitsleistungen(mehr als 60 Prozent) stemmen Menschen, die 50 Jahre oder älter sind. Dabeisteigen die Kosten pro Person mit zunehmendem Alter: Krankenversicherte ab 50Jahren zahlen im Schnitt 2.100 Euro pro Jahr dazu. Ab 70 Jahren liegt dieserBetrag bereits bei 3.500 Euro und ab 80 Jahren sogar bei 4.800 Euro pro Jahr.Allerdings zeigt sich insbesondere bei den Kosten für stationäre Behandlungenund für Zahnbehandlungen schon in jüngeren Jahren eine erheblicheZuzahlungsleistung: Bei den unter 50-Jährigen beträgt sie bis zu 1.100 Euro bzw.1.035 Euro durchschnittlich pro Jahr."Zusatzleistungen sind für viele Menschen medizinisch notwendig und zudem eineechte finanzielle Herausforderung", sagt Uli Rothaufe, Chief Insurance OfficerLife and Health der Generali Deutschland . "Diese nicht kalkulierbaren Kostenbelasten einen Privathaushalt empfindlich. Das betrifft vor allem die über50-Jährigen, insbesondere Rentnerinnen und Rentner, die solch hohe Ausgabenhäufig durch Sparen und aufgrund fehlender Einnahmen nicht kompensieren können."