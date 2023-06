Seite 2 ► Seite 1 von 4

Wien (ots) - EKAZENT Management, langjähriger Asset und Center Manager desWiener EKAZENT Hietzing, einem der ältesten Einkaufszentren Österreichs, holtden Full-Service-Anbieter für ESG-Optimierung, United Climate, ins Boot, um dasEinkaufszentrum in ein modernes Mixed-Use-Quartier der Zukunft zu verwandeln.Die Repositionierung und die energetischen Sanierungsmaßnahmen sollen die Mallresilienter und damit zukunftsfähig machen. EKAZENT Management war zwischen 1963und 1964 bereits mit dem Bau des Einkaufszentrums betraut und verantworteteseither die laufende Betreuung und den Erwerb der Liegenschaft durch die UnitedBenefits Holding, zu der beide Unternehmen heute gehören.Fit for Future: Die auf nachhaltige Entwicklung und Revitalisierungspezialisierte United Climate hat zusammen mit dem Projektentwickler INVESTERUnited Benefits mit den Bauarbeiten für das Redevelopment eines der ältestenEinkaufszentren Österreichs begonnen. Das Wiener EKAZENT Hietzing soll zu einemmodernen Büro-, Retail- und Wohnquartier umgebaut werden, das allenAnforderungen einer urbanen Quartiersentwicklung gerecht wird und einen Fokusauf Nachhaltigkeit hat. Das Einkaufscenter wurde 1964 von Traude und WolfgangWindbrechtinger in der typisch klaren Nachkriegsarchitektur erbaut und ist bisheute lebendiges Zentrum des 13. Wiener Bezirks. Das Refurbishment soll währenddes laufenden Betriebs stattfinden, sodass sich das EKAZENT Hietzing während derUmbaumaßnahmen weiterhin als Treffpunkt und Einkaufsort ohne Einschränkungennutzen lässt. "Die Transformation des EKAZENT Hietzing im laufenden Betrieb istHerausforderung und Chance zugleich: Mit diesem Projekt möchten wir zeigen, dassdie nachhaltige Revitalisierung auch in diesem Maße eine echte, wirtschaftlicheAlternative zu Abriss und Neubau sein kann. Nur so schaffen wir es, denHerausforderungen Nachhaltigkeit sowie Energiekrise und -wende versiert zubegegnen", erklärt Michael Klement, CEO der United Benefits Holding. Das Assetund Center Management des Quartiers verantwortet weiterhin das UnternehmenEKAZENT Management, das einst für das Management des EKAZENT Hietzing gegründetwurde und nun den ESG-Spezialisten United Climate beauftragt hat, dienutzerorientierte, nachhaltige Projektplanung zu begleiten und die Umsetzung derRedevelopmentmaßnahmen durchzuführen. EKAZENT Management und United Climate sindheute wie auch INVESTER United Benefits Tochtergesellschaften der UnitedBenefits Holding.Einmal die erste, immer die erste: Österreichs erste Shoppingmeile feiert als