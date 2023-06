Digitale Gebäudedaten zugänglicher machen Appell von Techem CEO Matthias Hartmann zum Digitaltag (FOTO)

Eschborn (ots) -



- Digitalisierungsoffensive im Gebäudesektor ist Grundvoraussetzung für

erfolgreiche Energiewende

- Silos aufbrechen und Datenqualität in Immobilien verbessern

- Spartenübergreifende Bündelung von Daten für größere Einspareffekte



Tag für Tag werden in unseren Gebäuden Daten erzeugt, gemessen, gespeichert und

weiterverarbeitet. Häufig erfolgt dies jedoch ohne eine Verknüpfung, aus der

sich wichtige Folgerungen für eine höhere Prozess- und Energieeffizienz sowie

den Klimaschutz ziehen lassen. Die Politik hat in diesem Jahr mit dem Gesetz zum

Neustart der Digitalisierung der Energiewende (GNDEW) bereits wichtige und

richtige Weichen gestellt. Anlässlich des diesjährigen Digitaltages am 16. Juni

fordert Techem CEO Matthias Hartmann nun, das Tempo bei der Digitalisierung im

Immobiliensektor weiter anzuziehen, die Datenqualität zu verbessern, digitale

Verbrauchsdaten im Gebäude zugänglicher zu machen sowie deren Nutzung

kontinuierlich zu optimieren.