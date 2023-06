Innovationen sind Treiber und Gestalter für eine nachhaltige Zukunft - Hatz "vbw gründet Stiftung 'Lebensgrundlagen Bayern'"

München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. hat

zusammen mit 24 Mitgliedsverbänden die Kampagne "Zukunft. Made in Bavaria."

gestartet. "Die bayerischen Unternehmen sind mit ihren Innovationen Treiber und

Gestalter von Nachhaltigkeit : Sie stehen für langfristigen Unternehmenserfolg,

Wertschöpfung durch Wertschätzung der Beschäftigten und den Schutz der

natürlichen Ressourcen. Kurzum besteht Nachhaltigkeit aus dem Dreiklang von

Ökonomie, Ökologie und Sozialem", sagte vbw Präsident Wolfram Hatz zum Auftakt

der Kampagne und fügt hinzu: "Wir werden in diesem Zusammenhang die Stiftung

'Lebensgrundlagen Bayern' gründen und damit beispielgebende

Nachhaltigkeitsprojekte aus der Zivilgesellschaft im Freistaat fördern."



Ein wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit ist der Klimaschutz und die damit

verbundene erforderliche ökologische Transformation . "Innovationen sind der

Schlüssel, um diesen Kraftakt erfolgreich zu meistern. So steht der Freistaat

bereits für ein Viertel der deutschen und ein Zehntel der europäischen

Forschungsaktivitäten im Bereich Klimaschutztechnologien. Bayern ist auch mit

den meisten Patentanmeldungen Erfinderland Nummer eins in Deutschland im Sektor

erneuerbare Energien. Dieser Fortschritt generiert weltweit Wertschöpfung und

sorgt dabei zeitgleich für einen sozialen und ökologischen Ausgleich", erklärte

Hatz.