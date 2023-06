BARCLAYS stuft DIAGEO auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 4890 auf 4720 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die kurzfristige Schwäche des Spirituosenherstellers in den USA sei langfristig eine Chance, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In andern Regionen liefen die Geschäfte zudem robust./ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2023 / 15:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 39,94EUR gehandelt.