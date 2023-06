Jackery erweitert Horizont der Branche mit neuem Solar Generator 2000 Plus, der optimiert ist für modernste Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit

FREMONT, Kalifornien, 15. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Jackery , ein weltweit führendes Unternehmen für innovative Lösungen zu tragbarer Stromvorsorgung und grüner Outdoor-Energie, präsentiert sein neues Produkt „Solar Generator 2000 Plus", das mit minimalem Aufwand grünen Energiebedarf bedient. Als Branchenführer ist Jackery bestrebt, Anwendern die volle Kontrolle über ihren Energiebedarf zu geben. Mit sechs Solarmodulen des Typs SolarSage 200kann der neue Jackery Solar Generator 2000 Plus schnell aufgeladen werden und verfügt über eine lange Akkulaufzeit. Die verbesserte Energiekapazität, die lange Akkulaufzeit und die Reduzierung des Geräuschpegels machen den Jackery Solar Generator 2000 Plus zu einem wesentlichen Ausrüstungselement – ob für das Wohnen oder für Abenteuer im Freien.

Energie und Gelassenheit: Mehr Leistung für bestmöglichen Komfort

Der Jackery Solar Generator 2000 Plus wurde für alle entwickelt, die mehr Freiheit und Energieunabhängigkeit wünschen. Er wurde für ein besseres Benutzererlebnis außerdem mit einem rauschfreien Ladevorgang optimiert.

Äußerst langlebige Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen (LFP) ermöglichen es einem einzigen Gerät, eine Lebensdauer von 10 Jahren zu erreichen, und das Akkustandsniveau kann nach 4000 Ladezyklen noch immer 70 % erreichen.

Der 2000 Plus ist mit seinem langlebigen Akku ein zuverlässiger Begleiter für Anwender, die einen nachhaltigen Lebensstil anstreben.

Integriert in die Solarmodule des Jackery Solar Generator 2000 Plus ist außerdem IBC-Technologie (Interdigitated Back Contact), wodurch eine branchenführende solare Umwandlungseffizienz von bis zu 25 % erreicht wird. Die IBC-Technologie ermöglicht außerdem, dass bis zu sechs angeschlossene 200-W-Geräte des Typs Jackery Solar Saga in nur zwei Stunden vollständig aufgeladen werden können. Dank der besseren Energieumwandlung und Ladeeffizienz müssen sich Anwender keine Gedanken über die Sonneneinstrahlung machen. Der 2000 Plus ist in der Lage, schwierige Szenarien zu meistern, und durch die bessere Energieverfügbarkeit kann er sogar Energierisiken senken.