JEFFERIES stuft H&M auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für H&M auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 schwedischen Kronen belassen. Der Umsatz des Textilherstellers im zweiten Quartal sei etwas besser als befürchtet ausgefallen und das dritte Jahresviertel habe gut begonnen, schrieb Analyst James Grzinic in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./ajx/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2023 / 02:15 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2023 / 02:15 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,48 % und einem Kurs von 12,97EUR gehandelt.