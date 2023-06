Goldman senkt Diageo auf 'Neutral' und Ziel auf 3700 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Diageo von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 4500 auf 3700 Pence gesenkt. Die jüngste Umfrage bei Spirituosen-Großhändlern in den USA habe die schwächsten Ergebnisse seit 2020 ergeben, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Verglichen mit Oktober/November vergangenen Jahres seien die Absatzprognosen gesunken und auch die Preiseinschätzungen seien pessimistischer. Nicolai rechnet nach der starken Phase für die Branche mit einem Trend hin zu teureren Marken nun mit einer längeren Normalisierung als bisher./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2023 / 01:48 / BST

Die Diageo Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 39,78EUR gehandelt.