KIEW (dpa-AFX) - Im Zuge ihrer Gegenoffensive haben die ukrainischen Truppen eigenen Angaben zufolge bislang sieben Orte aus russischer Besatzung befreit. Im Gebiet Saporischschja seien die Russen seit vergangener Woche an zwei Abschnitten um drei bis sieben Kilometer zurückgedrängt worden, sagte der Generalstabsvertreter, Olexij Hromow, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Kiew. "Es wurde die Kontrolle über 100 Quadratkilometer ukrainischen Gebiets wiederhergestellt."

Im östlichen Donezker Gebiet würden ukrainische Einheiten weiter südlich und nördlich der russisch kontrollierten Stadt Bachmut angreifen, fügte Hromow hinzu. Zugleich betonte Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar, dass der Feind "heftigen Widerstand" leiste. Die ukrainischen Vorstöße würden durch dichte Minenfelder, starkes Artilleriefeuer und sogenannte Kamikazedrohnen erschwert. "Der Feind gibt seine Positionen nicht einfach auf", sagte Maljar.

Die Ukraine wehrt seit gut 16 Monaten eine russische Invasion ab. In der vorigen Woche hatte Kiew eine lang erwartete Gegenoffensive begonnen. Ziel ist die Befreiung aller ukrainischen Gebiete, die derzeit von russischen Truppen besetzt sind. Dazu zählt auch die bereits 2014 von Moskau annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim./ast/DP/ngu