Berlin steht auf Jamón Ibérico

Berlin/Madrid (ots) - Die Spanische Botschaft in Deutschland rollt den rotenTeppich aus: Zum Start des dritten Jahres der Informationskampagne "JamonesIbéricos aus Spanien, Botschafter Europas in der Welt" hat der BranchenverbandInterprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI) in die Auslandsvertretung im BerlinerTiergarten geladen. Die vom ASICI zusammen mit der EU und dem spanischenMinisterium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung geförderte Initiativehat in den ersten zwei Jahren ihrer Laufzeit bereits über eine Milliardepotenzielle Verbraucher weltweit erreicht und hat es sich zum Ziel gemacht, diewichtigste, internationale Imagekampagne in der Geschichte des Ibérico Sektorszu werden.An der Veranstaltung nahmen der Botschafter Spaniens in Deutschland, RicardoMartínez Vázquez, der Präsident des Branchenverbands Interprofesional del CerdoIbérico, Raúl García und mit dem Spanier Mario Sandoval, Chefkoch des mit zweiMichelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants Coque, sowie dem renommiertendeutschen Sternekoch und Botschafter für Jamón Ibérico in Deutschland, ChristianSturm-Willms, teil. In seiner Rede wies Ricardo Martínez Vázquez auf dasEngagement des Branchenverbandes für Ibérico-Schinken in Deutschland hin: "DerJamón Ibérico ist zweifelsohne einer der größten Schätze der spanischenGastronomie. Dieses kulinarische Highlight ist das Ergebnis einer altenTradition und unseres einzigartigen Know-hows, das von Generation zu Generationweitergegeben wird, und steht für die Exzellenz und Vielfalt unserergastronomischen Kultur. Es freut mich zu sehen, wie dieses Produkt von denanspruchsvollsten Genießern in Deutschland zunehmend geschätzt wird."Raúl García, Präsident des ASICI, der seine erste Ansprache als Präsident derInstitution auf einer internationalen Veranstaltung hielt, erklärte: "Der JamónIbérico ist aufgrund seiner Tradition, Geschichte, Exzellenz, Hingabe undLeidenschaft zu einer kulinarischen Ikone geworden. Deshalb genießt er weltweitgroße Anerkennung und prägt zudem das Image Spaniens und seiner Gastronomie aufinternationaler Ebene. Darüber hinaus hat sich der Sektor, der sich deraktuellen ökologischen Herausforderungen bewusst ist, den europäischenStrategien "Vom Hof auf den Tisch" (Farm to Fork) und dem Europäischen GrünenDeal angeschlossen und arbeitet daran, bei so wichtigen Themen wieRückverfolgbarkeit, Transparenz und Tierschutz eine Vorreiterrolle einzunehmen.Aus all diesen Gründen bin ich sehr stolz darauf, Spanien mit einem Produkt zu