Der Lieblingsort von Gartenfans heißt Globus Baumarkt (FOTO)

Völklingen (ots) - Die Globus Baumärkte belegen bei der Gartenmarktstudie 2023

von "Konzept & Markt" und "Anxo Management Consulting" in Zusammenarbeit mit dem

diy-Fachmagazin des Dähne Verlages den ersten Platz als bester Gartenmarkt

Deutschlands. Insbesondere in den Leistungskategorien "Mitarbeiter", "Qualität &

Service" und "Preisniveau" erhalten die Globus Baumärkte von den Kunden

hervorragende Bewertungen.



Die Urkundenübergabe fand kürzlich in der Unternehmenszentrale der Globus

Fachmärkte GmbH & Co. KG im saarländischen Völklingen statt. "Wir bei Globus

Baumarkt möchten als Ideengeber unsere Kunden vor allem inspirieren, so auch im

Bereich Pflanzen. Wir sind ein echter Vollsortimenter mit frischen Pflanzen

sowie Zubehör", betont Timo Huwer, Sprecher der Geschäftsführung der Globus

Fachmärkte.