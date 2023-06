Für ein würdiges Begräbnis vorsorgen (FOTO)

München (ots) - Seit der Abschaffung des Sterbegeldes bei gesetzlichen

Krankenkassen ist ein würdiges Begräbnis längst nicht mehr garantiert - auch

wenn der Anspruch darauf eigentlich im Grundgesetz verankert ist. Denn: Die

Menschen unterschätzen die Kosten und sorgen kaum vor. Das zeigt eine aktuelle

Umfrage von Civey im Auftrag der Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV

1871).



Demnach unterschätzen 86 Prozent der befragten über 40-Jährigen die

durchschnittlichen Kosten einer Bestattung. 57 Prozent kümmern sich außerdem

nicht um die finanzielle Vorsorge ihres Begräbnisses. An der repräsentativen

Online-Umfrage von Civey zusammen mit der LV 1871 nahmen im Mai 2023 genau 1.041

bzw. 1.032 Personen über 40 Jahre teil. Die Kosten für Bestattungsinstitut,

Zeremonie, Steinmetzarbeiten und Grabpflege summieren sich selbst in einer

minimalistischen Ausführung schnell auf einen vierstelligen Betrag. Laut dem

Marktforschungsinstitut Statista ist im Durchschnitt mit rund 13.000 Euro für

eine Bestattung zu rechnen. Ohne finanzielle Absicherung bedeutet das für

Hinterbliebene eine erhebliche finanzielle Belastung. Dementsprechend steigt der

Bedarf an anonymen Amtsbeisetzungen; Medien berichten über

Discount-Bestattungen.