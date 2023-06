Deutscher Startup-Pokal geht an Cyber Resilience-Spezialist ONEKEY / Hochrangige Experten-Jury wählte aus Dutzenden Bewerbern die Speerspitze der deutschen Cybersecurity

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - Mehrere Dutzend Startups aus der Cybersicherheit hatten sichbeworben, drei wurden in digitalen Auswahlrunden für den Pitch auf der Bühne vorPublikum und Jury ausgesucht: Beim Finale des Deutschen Startup-Pokals (https://www.united-innovations.eu/event/finale-des-deutschen-startup-pokals-use-case-award-security-ki/) konnte der deutsche Spezialist für automatisierte CyberResilience und IoT-Security ONEKEY (https://onekey.com/) überzeugen und errangden ersten Platz der drei Finalisten für den Bereich Cybersecurity. Damit wurdedas deutsche Unternehmen zur Speerspitze der deutschen Cybersecurity erklärt.Zu den sieben Jury-Mitgliedern gehörten unter anderem Stefan van Eijden - Headof IT Operations & Infrastructure, Hamburg Port Authority, Prof. Dr. SabineRathmayer - Vizepräsidentin Forschung, HDBW - Hochschule der BayerischenWirtschaft, Maximilian Wolf - Head of Startups & Entrepreneurship, CISPAHelmholtz Center for Information Security und Michael Kaiser - Lead SmartManufacturing Program der B. Braun Melsungen AG. "Bei drei hochkarätigenCybersecurity Lösungen in der Endauswahl freut es uns besonders, als Pokalsiegerauf dem Treppchen zu stehen. Mit ONEKEY bieten wir Herstellern und Betreiberneine hochautomatisierte Plattform zur Analyse und Management von Schwachstellenund Compliance in industriellen Produkten und Infrastrukturen. Damit liefern wireinen wichtigen Schritt zu mehr Cyber Resilience und zur Einhaltung deraktuellen und zukünftigen Compliance-Richtlinien", sagt Jan Wendenburg, CEO vonONEKEY.ONEKEY macht industrielle Produkte und Infrastrukturen resilientDer Deutsche Startup-Pokal wird seit 2019 jährlich vergeben und wurde von dergemeinnützigen Gesellschaft zur Förderung des Forschungstransfers e.V. (GFFT) -ins Leben gerufen. Mit dem Preis wird die Innovationskraft in der Bundesrepublikgestärkt und die Reichweite für junge Unternehmen erweitert.Im Fall von ONEKEY betrifft das ein besonders heikles Thema: Die Absicherung vonindustriellen Steuerungsanlagen und allen weiteren intelligenten Produkten, diemit einem Netzwerk verbunden sind. "Unsere Lösung ermöglicht eineIn-Depth-Analyse der Firmware jedes Gerätes, das einen eigenen Chipsatz unddamit Software besitzt. Das Ergebnis ist eine klare und eindeutigeRisikoanalyse, welche Schwachstellen von Hackern ausgenutzt werden können. Dieaktuelle Risikolage ist dabei prekär: Cyberattacken haben enorm zugenommen, undimmer öfter stehen einzelne Geräte mit bekannten oder noch unbekannten