Draganfly führt Evakuierungs-, Hochwasserschutz- und Minenräumungseinsätze in Kherson (Ukraine) durch

Draganfly wurde zusammen mit seinem Partner Def-C mit der Bereitstellung von Drohnentechnologien und -dienstleistungen beauftragt, um sichere Evakuierungsmaßnahmen zu unterstützen, die Reaktionszeit zu verkürzen und eine effiziente Bewertung von Minenstandorten für Entminungsoperationen an Land und in von Hochwasser betroffenen Gebieten, einschließlich der Wasserwege, zu ermöglichen.

Los Angeles (Kalifornien), 14. Juni 2023 / IRW-Press / - Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) (CSE: DPRO) (FWB: 3U8A) („Draganfly“ oder das „Unternehmen“), ein preisgekrönter, branchenführender Entwickler von Drohnenlösungen und -systemen, freut sich, die Erweiterung seiner gemeinsamen UAV-Betriebe mit seinem Partner DEF-C bekannt zu geben – einem ukrainischen Unternehmen, das im Zivil- und Verteidigungssektor tätig ist und dessen Hauptaugenmerk auf Innovationen im Bereich Hochwasserschutz und landesweite Entminung gerichtet ist.

Die Zivilverwaltung von Kherson und die Einsatzkräfte von Kherson DSNS, die dem Innenministerium unterstellt sind und die Evakuierung und das Hochwassermanagement in den betroffenen Regionen unterstützen, haben um Hilfe ersucht.

Draganfly hat den Einsatz zur Situationsaufklärung in Echtzeit durchgeführt, was für die Unterstützung sicherer Evakuierungsmaßnahmen und die effektive Verkürzung der Reaktionszeiten von grundlegender Bedeutung war.

Mithilfe von RGB/Multispektral- und Wärmesensoren wurden 15 Flüge über eine Fläche von 660 Acres durchgeführt und die Delegation beteiligte sich erfolgreich an der Evakuierung von Verletzten und aufgrund der Überschwemmungen gefährdeten Personen in der Gemeinde Kherson.

„Draganfly ist stolz darauf, die Gemeinden in der Region Kherson zu unterstützen. Die jüngsten Überschwemmungen des Kachowka-Staudamms haben in der Region einen dringenden Bedarf an Hilfe bei der sicheren Evakuierung, dem Hochwassermanagement und der Unterstützung bei der Bewertung von Minenstandorten geschaffen, da die Überschwemmungen zur Standortverschiebung von Landminen geführt haben“, sagte Cameron Chell, President und CEO von Draganfly.

Über Draganfly

Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO; CSE: DPRO; FWB: 3U8A) ist der Entwickler von qualitativ hochwertigen, hochmodernen Drohnenlösungen, Softwares und KI-Systemen, die die Art und Weise revolutionieren, wie Organisationen ihre Geschäfte abwickeln und ihre Interessensvertreter beliefern können. Draganfly steht seit über 24 Jahren an vorderster Front des Technologiesektors und ist ein preisgekrönter Branchenführer in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Landwirtschaft, industrielle Inspektionen, Sicherheit, Kartierungen und Vermessungen. Draganfly ist ein Unternehmen, das von Leidenschaft, Erfindergeist und dem Anliegen angetrieben wird, seinen Kunden in allen Teilen der Welt effiziente Lösungen und erstklassige Dienstleistungen zu bieten, um Zeit und Geld zu sparen und Leben zu retten.