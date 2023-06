Intersec setzt erfolgreich Kroatiens neues nationales öffentliches Warnsystem ein

Die kroatischen Behörden können nun rasch wichtige Informationen und Warnungen über verschiedene Kanäle an die Öffentlichkeit weitergeben, z. B. über SMS- und Handy-Warnungen, mobile Anwendungen und soziale Medienplattformen, was letztlich Leben rettet und die Auswirkungen von Katastrophen minimiert.

PARIS, 15. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Intersec gibt die erfolgreiche Einführung seines hochmodernen nationalen öffentlichen Warnsystems (PWS) in Kroatien bekannt. Dieses Projekt wurde in Zusammenarbeit mit einem Konsortium bestehend aus KING ICT d.o.o., einem führenden IT-Unternehmen in Kroatien, und GDi d.o.o. durchgeführt.

Innenminister Davor Božinović erklärte: „Diese innovative Lösung wird unsere Möglichkeiten zur Warnung und zum Schutz der Öffentlichkeit in Notfällen erheblich verbessern. Wir können nun sicherstellen, dass wichtige Informationen die Bürger effizient erreichen, so dass sie angemessen reagieren können."

Am Samstag, dem 3. Juni, verschickte das System einen standortbezogenen SMS-Testalarm an alle Bürger und erreichte damit erfolgreich Millionen von Menschen im ganzen Land. Drei Tage später wurden die Cell-Broadcast-Warnungen in drei Regionen erfolgreich getestet: Ličko-senjsku županiju, Grad Slavonski Brod I und Oćina Stupnik.

Yann Chevalier, CEO von Intersec, kommentierte: „Mit unseren Partnern GDi und King ICT haben wir eine robuste Lösung entwickelt, die Kroatien zu einer widerstandsfähigeren Gesellschaft macht. Wir sind entschlossen, die kroatische Regierung bei der weiteren Stärkung der Notfallvorsorge zu unterstützen."

Mit dem erfolgreichen Einsatz des PWS von Intersec reiht sich Kroatien in die Riege der Länder ein, die mit einer Kombination aus Cell Broadcast und standortbezogener SMS an der Spitze der öffentlichen Sicherheitstechnologie stehen. Intersec wird Kroatien auch weiterhin dabei unterstützen, das Potenzial des Systems voll auszuschöpfen, indem es seine Funktionalität kontinuierlich verbessert und seine Möglichkeiten erweitert.

Intersec ist der europäische Marktführer für Telekommunikations-Metadaten und Location Intelligence-Lösungen. Unsere Lösungen wurden von Experten für schnelle Daten entwickelt und helfen Telekommunikationsbetreibern und Behörden bei ihrer datengesteuerten Revolution, um greifbare Werte zu schaffen – von der effizienten Warnung von Menschen im Gefahrenfall bis hin zur Erschließung neuer Einnahmequellen. Unsere 75 Kunden in 50 Ländern nutzen unsere Instrumente, um fast eine Milliarde mobiler Geräte rund um die Uhr zu orten und zu kartieren, und unsere öffentlichen Warnlösungen decken 30 % der Bevölkerung in der Europäischen Union ab. Bei Intersec geht Privacy by Design weit über akzeptierte Standards hinaus. Weitere Informationen finden Sie auf intersec.com.

