„Auf dem Weg zu einem transformativen Entwicklungsmodell" (Towards a Transformative Development Model): In der Diskussion werden innovative Ansätze zur Bewältigung der Knappheit von Entwicklungskapital, politischer Beschränkungen und der Notwendigkeit, finanzielle Unterstützung für nachhaltige Projekte zu mobilisieren, untersucht. Die Podiumsteilnehmer werden sich über die Nutzung von Ressourcen und die Umsetzung von Strategien austauschen, die integrative, nachhaltige und skalierbare Lösungen fördern.

WIEN, 15. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Der OPEC Fund for International Development (OPEC Fund) veranstaltet am Dienstag, den 20. Juni 2023, in Wien, Österreich, sein zweites Development Forum, an dem die Leiter der African Development Bank, Akinwumi Adesina, der Agence Française de Développement, Rémy Rioux, der Islamic Development Bank Group, Muhammad Al Jasser, und der Generaldirektor des OPEC Fund, Abdulhamid Alkhalifa, in einem Eröffnungsgespräch über die Zukunft der Entwicklungsfinanzierung teilnehmen.

