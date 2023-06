UBS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche anlässlich einer Investorenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 Franken belassen. Das Management des Pharmakonzerns habe betont, mit Blick auf Fusionen und Übernahmen alles zu prüfen, sofern es wissenschaftlich und finanziell Sinn mache, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Roche sei offen für Deals in der Diagnostiksparte, sehe aber auch kartellrechtliche Probleme./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2023 / 05:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2023 / 05:44 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 281,3EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 280

Kursziel alt: 280

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m