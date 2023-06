RBC stuft Tesla auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla von 212 auf 305 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan glaubt an die Zukunft von Robotaxis. Dank der branchenweit führenden Software von Tesla für autonomes Fahren sollte die Margenverwässerung durch preisgünstigere Modelle wettgemacht werden, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Narayan schätzt, dass Robotaxis 70 Prozent des Wertes von Tesla ausmachen könnten. Das neue Kursziel begründete er mit einer Änderung der Bewertungsmethode. Autonomes Fahren bezieht er nun als separates Geschäft mit ein./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2023 / 23:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2023 / 00:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,63 % und einem Kurs von 228,4USD gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 305

Kursziel alt: 212

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m