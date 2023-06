BARCLAYS stuft VODAFONE auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vodafone nach der Bekanntgabe einer Fusion mit 3UK auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 115 Pence belassen. Schlussendlich sei die Ankündigung nun erfolgt, und die meisten - insbesondere die finanziellen Details - entsprächen im Großen und Ganzen dem, was in den Medien kolportiert worden sei, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch seinen Erwartungen hätten die Neuigkeiten entsprochen./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2023 / 11:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2023 / 11:22 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 0,863EUR gehandelt.