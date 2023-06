Skeena meldet positive Entscheidung über seinen Antrag auf Zulassung der Berufung im Zusammenhang mit der Bergehalde Albino Lake

Vancouver, British Columbia. 12. Juni 2023. Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) („Skeena“ oder das „Unternehmen“- https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resource ...) gibt bekannt, dass Richter Fisher vom Berufungsgericht der Provinz British Columbia dem Antrag des Unternehmens auf Zulassung der Berufung gegen die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Provinz British Columbia stattgegeben hat, der die Berufung des Unternehmens gegen die Entscheidung des Chief Gold Commissioner vom 7. Februar 2022 abgewiesen hatte. Der Chief Gold Commissioner war zu dem Schluss gekommen, dass Richard Mill und nicht Skeena die Mineralrechte an den in der Bergehalde Albino Lake am Eskay Creek enthaltenen Materialien besitzt.