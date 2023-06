Tearlachs Konzessionsgebiet Gabriel, Nevada, wurde um 558 Acres auf günstiger Stratigraphie und Lithium-Geochemie erweitert

Vancouver, British Columbia, 15. Juni 2023 / IRW-Press / - Tearlach Resources Limited (TSXV: TEA) (OTC: TELHF) (FRANKFURT: V44) („Tearlach“ oder das „Unternehmen“) berichtet über die Erweiterung des Konzessionsgebiets Gabriel um 558 Acres (226 Hektar). Diese Erweiterung wurde durch die Absteckung von 37 unpatentierten Bergbauclaims auf öffentlichem, unter der Verwaltung des Bureau of Land Management (BLM) stehendem Land erzielt.

Wichtigste Eckpunkte der Erweiterung:

- 37 Claims von 558 Acres (226 Hektar), die an das ursprüngliche Land des Konzessionsgebiets Gabriel grenzen.

- Die günstige Formation Siebert unterzieht die Claims.

- Die höchste Probe aus Oberflächengesteinssplittern ergab 840 ppm Lithium.

Technische Informationen:

Die 37 neu abgesteckten und beanspruchten Claims liegen vorwiegend in Section 22, Township 3 North und Range 42 East (Mount Diablo Base & Meridian), südlich des Hauptbereichs des ursprünglichen Gabriel-Claimblocks (siehe untenstehende Karte). Ein Großteil der Claims liegt innerhalb des Ein-Meilen-Bereichs des Interessensgebiets von Blackrock Silver Corp.

Diese Claims überlagern Aufschlüsse der günstigen Formation Siebert, die die Lithiummineralisierung von Gabriel beherbergt. Geologen von TEA führten begrenzte geochemische Probenahmen von Oberflächengestein in dem Gebiet durch, ehe die 37 neuen Claims beansprucht wurden, und das höchste Probenergebnis lag bei 840 ppm Lithium.

Tearlach wird weitere detaillierte Kartierung und Beprobung der neuen Claims durchführen, um festzulegen, ob Bohrungen im Rahmen des geplanten Bohrprogramms der Phase 2 auf Gabriel gerechtfertigt sind.

„Unser regionales Kartierungs- und Beprobungsprogramm hat erfolgreich zahlreiche Ziele bei der günstigen Formation Siebert sowie erhöhte Lithium-geochemikalische Werte identifiziert. Das Team hat die Claims in Section 22 aggressiv abgesteckt und beansprucht und damit die Landposition von Gabriel erweitert. Ich bin optimistisch, dass dieses Programm zu weiteren Landerwerbsgelegenheiten in der Umgebung von Tonopah führen wird“, sagte David C. Flint (Director von Tearlach Resources Limited).