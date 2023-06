Thriver führt bahnbrechenden KI-Chatbot zur Verbesserung des Managements von Workplace Services ein

TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 15. Juni 2023 / Der vom Forschungs- und Entwicklungsteam von Thriver entwickelte Thriver AI Chatbot bedient sich der Vorteile der künstlichen Intelligenz, um den Nutzern einen nahtlosen Zugriff auf Empfehlungen, Buchungen und Support innerhalb der Technologie-Suite von Thriver zu bieten. Mit diesem intelligenten Kultur-Concierge können Mitarbeiter mühelos personalisierte Empfehlungen für eine breite Palette von Workplace Services anfordern und erhalten, die auf ihre individuellen Vorlieben und Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Thriver AI Chatbot

Der Thriver AI Chatbot kann den Marktplatz durchsuchen, Empfehlungen aussprechen, Feedback einholen und vieles mehr.

Mit dem Thriver AI Chatbot können sich Mitarbeiter nun mit einem virtuellen Kultur-Concierge unterhalten, um die trendigsten und spannendsten Team-Services, die auf dem Thriver-Marktplatz verfügbar sind, einfach zu erkunden und zu entdecken. Egal, ob es darum geht, eine Teambuilding-Aktivität zu buchen, Essen für das Büro zu bestellen oder eine Weihnachtsfeier zu planen, der Thriver AI Chatbot ist eine One-Stop-Lösung für alle Serviceanforderungen am Arbeitsplatz.

„Wir freuen uns, mit dem Thriver AI Chatbot eine bahnbrechende Funktion in unsere Plattform einzuführen“, so Eran Henig, CEO & CTO von Thriver. „Wir sind der erste Anbieter in unserer Branche, der eine solch innovative Lösung auf den Markt bringt. Unser Ziel ist es, uns ständig weiterzuentwickeln und unseren Kunden die fortschrittlichsten Tools an die Hand zu geben, um das Management von Workplace Services zu optimieren. Der KI-Chatbot bietet unseren Nutzern ein neues Maß an Komfort und Personalisierung und ermöglicht es ihnen, außergewöhnliche Mitarbeitererfahrungen zu schaffen.“