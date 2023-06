Legible und LiveOne gehen exklusive, mehrjährige strategische Partnerschaft zur Bereitstellung des allerersten Bücher-Streaming-Service im Auto ein

Angebot umfasst Titel der größten Verlage der Welt

Der Hörbuchmarkt in den USA erreichte im Jahr 2022 ein Umsatzvolumen von 1,8 Milliarden USD und wird bis 2030 voraussichtlich auf 35 Milliarden USD ansteigen

Vancouver, British Columbia, und Los Angeles, Kalifornien, den 15. Juni 2023 / IRW-Press / – Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) („Legible“), ein globales Bücher-Infotainment- und Medienunternehmen, meldete heute den Abschluss einer exklusiven strategischen Partnerschaft mit LiveOne Inc. (NASDAQ: LVO) („LiveOne“), einer preisgekrönten Musik-, Unterhaltungs- und Technologieplattform, die den Streaming-Zugang zu den Hörbuch- und eBook-Inhalten von Legible für den Automobilsektor in Nordamerika ermöglicht.

Diese Partnerschaft bietet die einmalige Gelegenheit, Buchliebhabern als First Mover den nahtlosen Zugang zu Hörbüchern und eBooks im Auto zu ermöglichen. Die Technologie von Legible wird die Integration von Hörbuch- und eBook-Inhalten direkt in die Infotainmentsysteme von Automobilfahrzeugen ermöglichen.

Legible verfügt bereits über Verträge und Inhalte von vier der fünf großen Verlage (Hachette, Simon & Schuster, Macmillan und Harper Collins), dem weltgrößten Buchvertrieb Ingram CoreSource sowie vielen anderen Verlagen und Vertriebshändlern. Die über zwei Millionen Titel von Legible umfassen Belletristik, Sachbücher, Selbsthilfe- und Produktivitätsbücher, Biografien, Kinderbücher und Bildungsinhalte, die für den Automobilmarkt von großem Wert sein werden.

„Wir freuen uns, mit Legible zusammenzuarbeiten, um als Pioniere Millionen von Hörbüchern und eBooks direkt im Auto bereitzustellen“, sagte Robert Ellin, CEO und Chairman von LiveOne. „Die Aufnahme von kuratierter Literatur in unser mobiles Abonnementangebot wird unser bereits überzeugendes Angebot an Musik und Podcasts noch attraktiver machen.“

„Legible ist begeistert von der Möglichkeit, den nordamerikanischen Autofahrern eine umfassende Auswahl an Hörbuch- und eBook-Inhalten anbieten zu können“, sagte Kaleeg Hainsworth, CEO und Gründer von Legible. „Der Infotainment-Markt für den Automobilsektor ist nahezu unerschlossen und die umfassende Titelsammlung von Legible wird für endlose Stunden der Unterhaltung während des täglichen Pendelns oder langer Autofahrten mit der Familie sorgen.“

Über LiveOne Inc.

LiveOne Inc. (NASDAQ: LVO) mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, ist eine preisgekrönte Musik-, Unterhaltungs- und Technologieplattform, deren Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, Premium-Erlebnisse und -Inhalte weltweit über Mitgliedschaften sowie über Live- und virtuelle Veranstaltungen zu liefern.

Zu den 100%igen Tochtergesellschaften von LiveOne gehören Slacker Radio, ein Musik-Streaming-Dienst für Mitglieder, und PodcastOne, der über 2,3 Milliarden Downloads pro Jahr, mehr als 350 Stunden pro Woche und über 14 Millionen Hörer pro Monat generiert. Fast alle neuen Tesla-Elektrofahrzeuge, die in den USA verkauft werden, werden mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft bei Slacker Radio von LiveOne (zu dem nun auch PodcastOne gehört) geliefert, die von Tesla bezahlt wird.

LiveOne hat eine bezahlte und kostenlose werbegestützte Mitgliederbasis von etwa 2,9 Millionen** aufgebaut (Stand: 11. April 2023). LiveOne wurde von Digiday für sein „Social Gloves“-PPV-Event als „Best Live Moment“ ausgezeichnet und war Finalist für acht weitere Auszeichnungen, einschließlich „Best Live Event“, „Best Virtual Event“, „Best Overall Social Media Excellence“ und „Best Original Programming“ von Cynopsis und Digiday.

LiveOne hat über 2.900 Künstler gestreamt, eine Bibliothek von 30 Millionen Songs, 600 kuratierte Radiosender, über 300 Podcasts/Vodcasts, Hunderte von Pay-per-Views, individuelle Merchandise-Artikel sowie musikbezogene NFTs veröffentlicht und eine wertvolle Verbindung zwischen Fans, Marken und Bands geschaffen (Stand: 9. Februar 2023).

Zu den anderen 100%igen Tochtergesellschaften von LiveOne gehören PPVOne, Gramophone Media, Palm Beach Records, Custom Personalization Solutions und LiveXLive. Weitere Tochtergesellschaften im Mehrheitsbesitz des Unternehmens sind Drumify und Splitmind.

LiveOne ist auf iOS, Android, Roku, Apple TV, Amazon Fire sowie über OTT, STIRR und XUMO verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie unter liveone.com. Folgen Sie uns auch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube und Twitter unter @liveone.

Über Legible Inc.

Legible ist ein auf Bücher spezialisiertes Unterhaltungs- und Medienunternehmen, das es als seine Aufgabe sieht, Milliarden von Leser weltweit mit Millionen von Büchern zu versorgen. Dank Legible kommt jeder Nutzer eines internetfähigen Geräts über das innovative eReading jederzeit und überall in den Genuss eines völlig neuen Leseerlebnisses.

Legible hat zwei hochwertige Geschäftsbereiche geschaffen: eine browserbasierte B2C-eBook-Unterhaltungsplattform für mobile Geräte, die einen internationalen Online-Buchladen und ein Lesesystem für das zukunftsorientierte Web mit hohem Wachstumspotenzial namens Legible.com unterstützt, und ein internationales B2B-eBook-Konvertierungs- und Produktionsservice mit hohem Umsatzpotenzial namens Legible Publishing. Legible revolutioniert die digitale Verlagsbranche und sichert sich als Anbieter von innovativen Verlagsdiensten und globalen Leseerfahrungen für das 21. Jahrhundert entsprechende Marktanteile. Die zentralen Werte des Unternehmens sind Nachhaltigkeit, Erreichbarkeit und weltweite Alphabetisierung.

Bitte besuchen Sie Legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erwachen.

Pressekontakt LiveOne

LiveOne

press@liveone.com

IR-Kontakt LiveOne

Kirin Smith

PCG Advisory

(646) 823-8656

ksmith@pcgadvisory.com

Kontaktdaten Legible

Deborah Harford

EVP, Global Strategic Partnerships

1 (672) 514-2665

(CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T)

E-Mail: invest@legible.com

Website: https://invest.legible.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind „zukunftsgerichtete Aussagen", die oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie „kann“, „könnte“, „wird“, „wird wahrscheinlich resultieren“, „würde“, „sollte“, „schätzen“, „planen“, „projizieren“, „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „antizipieren“, „glauben“, „anstreben“, „fortsetzen“, „anvisieren“ oder der Verneinung solcher Begriffe oder anderer ähnlicher Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich: die Abhängigkeit des Unternehmens von einem Schlüsselkunden für einen wesentlichen Prozentsatz seiner Einnahmen; die Fähigkeit des Unternehmens, alle vorgeschlagenen Finanzierungen, Übernahmen, Ausgliederungen, Sonderdividenden, Fusionen, Ausschüttungen oder Transaktionen zu vollziehen, einschließlich der vorgeschlagenen Sonderdividende und Ausgliederung von PodcastOne (die „Ausgliederung“) und des Pay-per-View-Geschäfts des Unternehmens sowie der vorgeschlagenen Fusion von Slacker mit Roth CH Acquisition V Co. (der „Vorgeschlagene Unternehmenszusammenschluss“), der Zeitplan für die Durchführung eines solchen Vorhabens, einschließlich des Risikos, dass eine Bedingung für die Durchführung eines solchen Vorhabens nicht innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt nicht erfüllt wird, oder dass die Durchführung einer vorgeschlagenen Finanzierung, Übernahme, Ausgliederung, Fusion, Sonderdividende, Ausschüttung oder Transaktion nicht stattfindet oder ob ein solches Vorhaben den Wert für die Aktionäre erhöht; die Fähigkeit von PodcastOne oder Slacker, an einer nationalen Börse notiert zu werden; die Fähigkeit des Unternehmens, den Geschäftsbetrieb fortzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Zahl seiner Nutzer und zahlenden Mitglieder anzuziehen, aufrechtzuerhalten und zu erhöhen; dass das Unternehmen Inhalte identifiziert, erwirbt, zusichert und entwickelt; die Absicht des Unternehmens, von Zeit zu Zeit Aktien im Rahmen seines angekündigten Aktienrückkaufprogramms zurückzukaufen, sowie den Zeitpunkt, den Preis und die Menge der Rückkäufe im Rahmen des Programms; die Fähigkeit des Unternehmens, bestimmte finanzielle und andere Verpflichtungen einzuhalten; die erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie des Unternehmens, auch in Bezug auf seine Technologieplattformen und -anwendungen; die Beziehungen der Geschäftsleitung zu den Interessengruppen der Branche; die Auswirkungen der weltweiten Covid-19-Pandemie; ungewisse und ungünstige Ergebnisse in Gerichtsverfahren; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen; Wettbewerb; Risiken und Ungewissheiten, die für die Geschäfte der Tochtergesellschaften des Unternehmens gelten; und andere Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf diejenigen, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. März 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr beschrieben sind, der bei der U. US-Börsenaufsichtsbehörde (die „SEC“) am 29. Juni 2022, im Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, der am 14. Februar 2023 bei der SEC eingereicht wurde, und in den anderen Einreichungen des Unternehmens bei der SEC beschrieben sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Aussagen ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Unternehmen beabsichtigt, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 unterliegen.

** In der Gesamtzahl der bezahlten Mitglieder für die berichteten Zeiträume sind bestimmte Mitglieder enthalten, die Gegenstand einer vertraglichen Auseinandersetzung sind. LiveOne verbucht derzeit keine Umsätze im Zusammenhang mit diesen Mitgliedern.

Kein Angebot oder Aufforderung

Diese Mitteilung stellt keine Vollmachtserklärung oder Aufforderung zur Abgabe einer Vollmacht, Zustimmung, Abstimmung oder Ermächtigung in Bezug auf Wertpapiere oder in Bezug auf die Ausgliederung oder den geplanten Unternehmenszusammenschluss dar und stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder Tausch noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Tausch von Wertpapieren dar, noch findet ein Verkauf, eine Ausgabe oder Übertragung solcher Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit statt, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Ein Angebot von Wertpapieren darf nur mittels eines Prospekts erfolgen, der die Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung erfüllt, oder mittels einer Befreiung von diesen Anforderungen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

Die Legible Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 0,076CAD gehandelt.